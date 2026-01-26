P er chi vive con angoscia il potere smisurato del Magalomane e la sua lampante inadeguatezza psichica nell’esercitarlo, c’è una minuscola buona notizia. L’amministrazione Usa, si sa, come acronimo per i suoi squadroni della morte anti-immigrati e anti-chiunque-passi aveva scelto “Ice”, ovvero ghiaccio. Ora, scrive il Corriere citando la Cnn, la Sicurezza interna non vuole che l’agenzia per le Emergenze usi espressioni come “watch out for ice” (attenti al ghiaccio), che potrebbero innescare sfottò in rete. La buona notiziola è proprio questa: se non proprio il Narcisista in Capo, almeno i trumpettieri soffrono le prese in giro. Forse è anche la paura dei meme, oltre al divampare del malcontento popolare, che sta facendo valutare il congedo di questi commando pasticcioni e violenti. Se è così, sarà bene darci giù con le pernacchie e dare una mano a mandare l’Ice in vacanza a tempo indeterminato (Ice on Holiday). Anche perché un’altra ala di questa amministrazione, equamente divisa tra falchi e avvoltoi, medita di spedire alle Olimpiadi invernali proprio l’Ice per garantire la sicurezza degli atleti americani. E francamente, se dovessero sparacchiare e sceriffare anche a Cortina, pur con tutta l’ammirazione per l’invitto Piantedosi viene difficile immaginare una Sigonella Maga che li rimetta a posto. Che poi come la chiami, Maganella? Pare brutto.

