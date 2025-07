T utti pazzi per Internet, la sede della democrazia nel mondo perché lì tutti avrebbero potuto esprimere liberamente il proprio pensiero. Lo credevamo nel 1994, quando il web sbarcò in Europa. Mai è stato vero.

Lo dicevano tutti ma non Umberto Eco, che ci spiegò che razza di postaccio può essere Internet: «I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli. Prima parlavano al bar dopo un bicchiere di vino e venivano subito messi a tacere, ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel».

L’ennesima prova arriva dalla vicenda della cagliaritana scomparsa per dieci giorni in Tunisia, in circostanze dubbie, e poi ritrovata nell’armadio di casa, dove sostiene di essere rimasta semisvenuta per dieci giorni.

Sì, tanto è da chiarire ma c’è un tempo, e c’è pure un luogo, per tutte le cose. Finché la donna è in Tunisia non è il tempo; Facebook & affini non saranno mai il luogo. Eppure, tanti che nulla sanno di questa storia sparano su Fb e Instagram tremende boiate e offendono la cagliaritana, dandole della «drogata».

Si è perso il buongusto del tacere, si raglia subito. Alcuni di noi fanno bella figura solo quando tacciono, ma di solito hanno tante tastiere per pc e smartphone. Così gli altri leggono ciò che scrivono e loro pensano che saranno ammirati. Invece vanno a costituirsi alla stupidità.

