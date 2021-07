Due italiani agli ottavi di finale di Wimbledon, non accadeva da 55 anni ed è un segnale del momento di grazia che sta vivendo il tennis azzurro.

Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego rispettano i pronostici e battono senza troppi patemi i rispettivi avversari.

Berrettini regola lo sloveno Bedene con un triplo 6-4 in un’ora e 47 minuti. Sonego ci mette appena 4 minuti in più per sconfiggere l’australiano Duckworth per 6-3, 6-4, 6-4.

Un risultato storico dunque per l’Italia, che porta due uomini alla seconda settimana di Wimbledon. Domenica, come di consueto, è giorno di riposo, poi c’è il lunedì degli ottavi, da sempre una delle giornate più affascinanti del prestigioso torneo londinese.

Berrettini affronterà da gran favorito il bielorusso Ivashka per arrivare ai quarti e migliorare così il risultato del 2019, quando fu fermato proprio agli ottavi da Roger Federer. Sonego potrebbe affrontare proprio il campione svizzero, che deve prima superare l’ostacolo del britannico Cameron Norrie. Cosa non proprio scontata, visto lo stato di forma del fuoriclasse sul viale del tramonto e ormai sulla soglia dei 40 anni.

