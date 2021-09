Matteo Berrettini fatica, ma avanza agli Us Open e approda agli ottavi di finale nel torneo che due anni fa lo ha lanciato sui grandi palcoscenici, quando si arrese solo in semifinale a Rafael Nadal.

A New York il 25enne romano, numero 8 del mondo e sesta testa di serie del torneo, ha sconfitto al terzo turno il bielorusso Ilya Ivashka, numero 53 del ranking: 6-7, 6-2, 6-4, 2-6, 6-3 il punteggio in 3 ore e 50.

Una partita molto sofferta contro un tennista che Matteo aveva superato agevolmente a Wimbledon. Ma Ivashka è in grande crescita e in uno stato di forma strepitosa, mentre l’azzurro dopo l’infortunio che gli ha fatto saltare le Olimpiadi non è più tornato nello strepitoso stato di forma che ha messo in mostra a Londra. L’augurio è che lo ritrovi man mano che va avanti nel torneo: agli ottavi affronta il tedesco Otte, sulla carta un incrocio agevole, e probabile Djokovic in caso di quarti di finale.

Termina qui invece l’avventura di Andreas Seppi, che a 37 anni è stato capace di superare due turni, battendo anche la testa di serie numero 10 Hurkacz, ma che oggi si è arreso in quattro set proprio a Otte, prossimo avversario di Berrettini. Il tedesco si è imposto in poco più di due ore e mezzo con il punteggio di 6-3, 6-4, 2-6, 7-5.

Un altro azzurro è impegnato nel terzo turno, è Jannik Sinner che se la vede con il francese Gael Monfils.

(Unioneonline/L)

(ANSA) - ROMA, 04 SET - Matteo Berrettini avanza agli Us Open, approdando agli ottavi di finale. Il sogno di migliorare il piazzamento in semifinale conquistato nel 2019 contro Rafa Nadal agli Us Open di tennis è più che mai vivo. A New York il 25enne romano, n.8 del ranking e sesta testa di serie del torneo - alla quarta presenza nel tabellone principale dell'evento della Grande Mela - ha battuto al terzo turno il bielorusso Ilya Ivashka, n.53 del ranking e mai così avanti a New York. L'azzurro si è imposto in 5 set per 6-7 (5-7), 6-2, 6-4, 2-6, 6-3. (ANSA).

© Riproduzione riservata