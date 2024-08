Anastasia Ogno si è aggiudicata l'Umbria Tennis, torneo Open disputato sui campi veloci del Ct Foligno (montepremi 1600 euro), che ha visto darsi battaglia ventidue atlete provenienti da tutta Italia.

La 21enne algherese (tesserata con la Tennis Training School di Foligno), accreditata della prima testa di serie, è entrata in lizza in semifinale, regolando la calabrese Giulia Mercuri, sua compagna di circolo, per 6-0, 6-4.

In finale, Ogno ha dovuto lottare per oltre tre ore per avere la meglio sulla numero 2 del seeding, Marta Mariani (La Foresta Tennis di Rieti), vincendo in rimonta 5-7, 6-0, 6-4.

