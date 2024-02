Otto vittorie su otto: continua il 2024 perfetto di Jannik Sinner, che al rientro dopo il trionfo di Melbourne liquida Botic Van de Zandschulp e vola agli ottavi dell’Atp 500 di Rotterdam. Undicesima vittoria di fila per l’azzurro, se si considerano le tre partita di Malaga che hanno portato in Italia la Coppa Davis.

Partita mai in discussione: Sinner centrato sin dai primi punti, dimostra ancora una volta di avere una mentalità da campione e non risente minimamente della sbornia mediatica seguita alla vittoria dello Slam australiano. L’olandese numero 66 Atp, già battuto al primo turno degli Australian Open, viene liquidato in due facili set con il punteggio di 6-3, 6-3.

Questa sera al secondo turno se la vedrà con il veterano francese Gael Monfils, numero 70 del ranking che il torneo di Rotterdamo lo ha vinto due volte.

Vincendo il torneo, Sinner scavalcherebbe Medvedev in classifica diventando numero 3 del ranking Atp, la posizione più alta mai raggiunta da un italiano.

«Avevo proprio voglia di scendere di nuovo in campo, di tornare davanti al pubblico. Noi lavoriamo per vivere questi momenti. Ci siamo allenati tanto a Montecarlo però sono arrivato presto qua per provare questo campo. Sono soddisfatto della vittoria perché lui è un gran giocatore», il commento del tennista altoatesino.

«La prima partita di un torneo è sempre un po' complicata. Cos'è cambiato dopo lo Slam? È un po' diverso rispetto a prima, però da giocatore devi essere preparato perché i tuoi avversari ti conoscono meglio, bisogna lavorare su questo aspetto e cercare di essere pronti ed è quello che ho cercato di fare».

