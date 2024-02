«Sarò numero 3 al mondo? Vuol dire tanto per me e per tutta l’Italia. La cosa più importante, però, è muovere il tennis italiano verso la direzione di far giocare tanti ragazzi, di essere un esempio. Alla fine è solo un numero».

Così Jannik Sinner, ai microfoni di CorrereTv, dopo la vittoria in semifinale sull’olandese Griekspoor nel torneo Atp di Rotterdam che gli consente di salire al numero 3 del mondo nella classifica Atp. Ad oggi, nessun italiano come lui.

«Oggi ho alzato il livello, è stata la miglior partita del torneo fino ad oggi e speriamo mi dia più confidenza per domani» le parole dell’azzurro, che da lunedì 26 febbraio sarà matematicamente numero 3 del mondo, ma lo sarà da lunedì 19 se dovesse vincere il titolo a Rotterdam contro Alex De Minaur in finale.

