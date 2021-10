Jannik Sinner concede il bis a Sofia e si aggiudica per il secondo anno di fila il torneo Atp 250 della capitale bulgara.

Il tennista altoatesino in finale ha sconfitto il francese Gael Monfils in due comodi set con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 19 minuti.

Un break nel secondo game ha deciso il primo parziale, un break nel primo gioco ha invece deciso il secondo, con il tennista azzurro che ha sempre tenuto i suoi turni di battuta, nel corso dei quali ha concesso solo due palle break consecutive annullate con quattro punti di fila.

Sinner, che proprio a Sofia aveva conquistato il suo primo successo in carriera un anno fa, conquista così il suo quarto trofeo nel circuito.

E guadagna 250 punti Atp che gli danno qualche speranza in più per partecipare alle Finals di Torino, in cui si sfideranno i migliori otto tennisti del 2021. Alle Finals ci sarà quasi sicuramente Berrettini, manca solo la matematica. Sinner è in lotta con Ruud, Hurkacz e Auger Aliassime per gli ultimi due posti disponibili (o tre, nel caso qualcun altro dovesse rinunciare oltre a Nadal, che ha già dato forfait).

