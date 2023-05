“Un'emozione incredibile”, l'ha definita Mattia Bellucci a fine partita, ed è vero. Il match serale del Superchallenger di Cagliari ha regalato emozioni e spettacolo: la vittoria è andata all'italiano Bellucci, che ha battuto 2-6, 6-2, 6-3 il favorito Diego Schwartzman.

Un match che ha sicuramente premiato anche il pubblico, che è rimasto sugli spalti a dispetto della temperatura non certo primaverile.

Nel primo set, l'argentino, numero 5 del seeding, strappa il servizio al suo avversario in apertura di match e poi ancora nel quinto game. Sul 4-1, il break a zero costruito da Bellucci viene disinnescato subito dal sudamericano, che serve sul 5-2 e chiude il parziale.

Nel secondo set sale in cattedra l'italiano, che strappa il servizio all'ex Top 10 nel quarto e nell'ottavo game, mentre nei suoi turni di servizio non rischia niente, servendo anche oltre i 220 km/h.

In avvio di set decisivo, El Peque sorprende il suo più giovane avversario e si issa sul 2-0. Sembra il viatico per la vittoria dell'ex Top 10, ma il mancino italiano non ci sta, conquista cinque giochi consecutivi, ba 40-0, trema con un doppio fallo, ma chiude vittorioso al secondo match point utile.

Ad attendere Bellucci negli ottavi di finale c'è un altro italiano, Giulio Zeppieri, vincente anche lui in tre set, in apertura di giornata, su Andrea Vavassori.

