Esordio vincente per Lorenzo Musetti nel Sardegna Open. Il carrarino, accreditato della seconda testa di serie, batte 7-6(4), 7-6(4) l'argentino Juan Manuel Cerundolo in un match disturbato dalla pioggia e strappa il pass per i quarti di finale dell'Atp 175 Challenger in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Tc Cagliari.

In avvio, Lorenzo si issa sul 4-2, ma si fa riprendere. Sul 6-6, ad aumentare il pathos, ci si mette anche la pioggia: tutti negli spogliatoi. A uscirne più pronto è l'italiano, che va subito 4-1. Cerundolo (tesserato per il circolo ospitante) ci prova, torna 4-3, ma non basta: al secondo set point è Musetti chiudere 7-4. Sullo slancio, il secondo set è un monologo azzurro, con il carrarino che sale 5-1. Il mancino sudamericano non ci sta e mette in campo tutta la sua “garra”, riportandosi a contatto: 5-5. Break e controbreak a zero ed è ancora tiebreak: e ancora per 7-4 vince Musetti.

È stato «un Lorenzo a sprazzi, buono, che ha colpito la palla bene», ha dichiarato il carrarino a fine match. «In certe situazioni non è stato facile fare il punto e questo, come si è visto, mi ha fatto innervosire. È una vittoria che fa bene al morale e al mio tennis, sperando che domani sia una partita migliore».

E domani, per i quarti, l'italiano sfiderà il portoghese Nuno Borges, numero 7 del seeding, che ha battuto 6-3, 6-7(3), 6-3 il giapponese Yoshihito Nishioka. «Spero che domani possa vincere la mia rivincita dell'Estoril», chiosa Musetti, ricordando la sconfitta del mese scorso.

