La bielorussa Aryna Sabalenka ha vinto gli Open d'Australia 2023.

Nella finale giocata a Melbourne ha sconfitto in rimonta Elena Rybakina, russa naturalizzata kazaka, in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 in 2h28' di gioco.

Attuale numero 5 del mondo, Sabalenka (24 anni), ha vinto in Australia il suo primo titolo del circuito Grande Slam.

Da lunedì riconquisterà il secondo posto nel mondo, miglior classifica in carriera.

Rybakina, 23 anni e campionessa di Wimbledon lo scorso anno, salirà al decimo posto nel ranking Wta.

Anche per lei miglior ranking di sempre.

