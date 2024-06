L’Italia continua a sbancare al Roland Garros. Dopo Jannik Sinner, che ieri è anche certo di essere numero 1 al mondo da lunedì prossimo, anche Jasmine Paolini raggiunge le semifinali del secondo Slam stagionale.

L’azzurra, numero 15 Wta, ha sconfitto Elena Rybakina, numero 4 del ranking, con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-4.

Nel doppio maschile invece Bolelli e Vavassori hanno staccato il pass per le semifinali sconfiggendo in rimonta la coppia formata da Ram e Salisbury per 1-6, 6-3, 6-4.

(Unioneonline/L)

