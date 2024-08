Lorenzo Musetti ha vinto la medaglia di bronzo nel torneo olimpico di tennis sui campi del Roland Garros, a Parigi.

L’azzurro, sconfitto ieri in semifinale da Novak Djokovic, nella finalina per il terzo posto si è imposto sul canadese Auger Aliassime con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3.

Impresa storica per lo sport italiano, che torna a medaglia olimpica nel tennis dopo 100 anni esatti. Domani la finale per l’oro maschile tra Alcaraz e Djokovic e, soprattutto per noi italiani, quella del doppio femminile che vede Errani e Paolini opposte alle russe Shnaider e Andreeva.

«È stata durissima, ma mi sono sacrificato per la maglia azzurra e adesso sono contentissimo perché sono stati ripagati con questa importantissima medaglia. Come mi hanno chiesto dalla tribuna, non ho mollato mai», ha detto il tennista ai microfoni di Eurosport.

