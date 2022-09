Serena Williams ha subito quella che con tutta probabilità è la sua sconfitta di fine carriera.

La 23 volte campionessa Slam è stata eliminata al terzo turno degli Us Open al termine di una battaglia con l’australiana Ajla Tomljanovic, che si è imposta con il punteggio di 7-5, 6-7, 6-1.

Serena, 41 anni fra tre settimane, è scoppiata in lacrime. Un pianto d’addio, al tennis che è stato la sua vita e al pubblico statunitense che tanto l’ha amata. Nello Slam newyorchese ha trionfato sei volte.

“Ringrazio mio padre, mia madre e ogni singola persona che mi ha portata sin qui. E voglio ringraziare mia sorella Venus, senza di lei non ci sarebbe stata Serena”, ha detto a fine partita. Per poi lasciare aperto un piccolissimo spiraglio, quando le è stato chiesto se sia disposta a riconsiderare l’intenzione annunciata di ritirarsi dal tennis: “Non credo, ma non si sa mai”, ha risposto.

Sul fronte degli italiani, stacca il pass per gli ottavi Matteo Berrettini. Il tennista romano controlla e domina Andy Murray per quasi tre set, cede di schianto al tie break del terzo ma non si perde d’animo e chiude la partita al quarto: 6-4, 6-4, 6-7, 6-3 il risultato. Ora agli ottavi c’è la sfida abbordabile contro lo spagnolo Davidovich Fokina.

