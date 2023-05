Stefanos Tsitsipas vince in due set ed elimina Lorenzo Sonego. Il tennista greco chiude con il punteggio di 6-3, 7-6, dopo l'interruzione per pioggia di ieri che lo vedeva già avanti di un set. Agli ottavi degli Internazionali (che giocherà già questa sera) affronterà il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Frances Tiafoe .

Questo mentre Lorenzo Musetti passa agli ottavi di finale degli Internazionali di Roma, battendo lo statunitense Frances Tiafoe per 5-7 6-4 6-3. L'ultimo set è stato disputato oggi dopo l'interruzione di ieri per pioggia (con l'azzurro che era in vantaggio 2-1).

Ora, sempre oggi, alle 20.30. Musetti affronterà nei quarti Stefanos Tsitsipas, che ha battuto Lorenzo Sonego.

