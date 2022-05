Novak Djokovic torna a vincere un torneo Atp dopo un inizio di 2022 caratterizzato dalla telenovela di Melbourne. Il serbo numero 1 al mondo, che non trionfava da novembre 2021 a Parigi Bercy, conquista gli Internazionali d’Italia battendo in finale il greco Stefanos Tsitsipas.

Il punteggio è di 6-0, 7-6, maturato in un’ora e 38 minuti di gioco. Primo set assolutamente dominato da Nole, che nel secondo parte male e va subito sotto 4-1.

Ma non si scompone: rischia l’1-5, ma si salva e dà il via alla rimonta. Sul 5-3 Tsitsipas piazza il controbreak e porta il set al tie break, in cui si impone 7-5 dando sfogo a tutta la sua esultanza.

Il torneo femminile va Iga Swiatek. La polacca numero 1 al mondo, campionessa in carica, regola in finale la tunisina Jabeur con un doppio 6-2 in un’ora e 23 minuti di gioco.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata