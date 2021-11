Dramma Berrettini alle Atp Finals di Torino. Il tennista romano è stato costretto a ritirarsi per un problema agli addominali durante il match contro Zverev.

Una tegola per il 25enne, uscito dal campo del PalaAlpitour in lacrime, tra gli applausi del pubblico e il rammarico anche dell’avversario, che vince così la sua prima gara.

Amare le parole di Matteo a commento del forfait: "Non avevo sentito alcun dolore prima di quel servizio nel secondo set; farò gli esami, spero che sia solo una contrattura e che riesca a tornare in campo martedì, anche fosse soltanto al 60%". "Non so nemmeno con chi prendermela - ha aggiunto in conferenza stampa, visibilmente scosso - purtroppo mi sta sfuggendo di mano qualcosa che mi ero conquistato meritatamente senza che io possa farci nulla".

(Unioneonline/l.f.)

