Il qualificato Niccolò Dessì, tennista del Tc Cagliari, è stato battuto 6-2, 6-1 dall’austriaco Lukas Neumayer, testa di serie numero 2, e ha salutato il tabellone maschile del sesto e ultimo degli Itf Combined (300mila euro di montepremi complessivo) organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Sui campi in terra battuta del Forte Village di Santa Margherita di Pula è stata eliminata anche la testa di serie numero 1: il romeno Filip Jianu si è arreso 6-3, 7-5 al lucky loser Federico Aguilar Cardozo. Quest’ultimo si è imposto anche nel doppio tutto uruguaiano, giocato in coppia con Joaquin Aguilar Cardozo, e ha eliminato col punteggio di 6-1, 6-3 il sardo Niccolò Dessì, che ha giocato in coppia con Emilio Tagliaferri.

Nel femminile, un doppio 6-0 incassato nel turno decisivo delle qualificazioni è costato l’eliminazione a Sofia Del Balzo Ruiti, portacolori del Ct Decimomannu sconfitta da Lavinia Luciano.

