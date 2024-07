Jasmine Paolini è in finale al torneo di Wimbledon e contenderà il titolo alla ceca Barbora Krejcikova, numero 32 del mondo.

Nella semifinale l'azzurra ha battuto la croata Donna Vekic col punteggio di 2-6, 6-4, 7-6.

«Ho fatto una fatica tremenda, ma continuavo a ripetermi: combatti su ogni palla. Sono felicissima, me la ricorderò per sempre questa partita», ha detto la tennista dopo l’incontro.

«Una sofferenza tra le peggiori degli ultimi 50 anni e ne abbiamo viste molte, di partite. Ma grande Jasmine, la fortuna è ancora dalla nostra parte», il commento, invece, del presidente della Fitp, Angelo Binaghi.

Jasmine Paolini è la prima azzurra ad accedere alla finale del singolare torneo di Wimbledon e la seconda tennista in assoluto per l'Italia dopo Matteo Berrettini, che giocò per il titolo nel 2021.

La toscana è alla seconda finale consecutiva di uno slam dopo quella del Roland Garros, dove è stata sconfitta dalla n.1 al mondo, Iga Swiatek.

