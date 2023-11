L’Italia vince la Coppa Davis per la seconda volta, bissando lo storico successo del 1976.

A Malaga, dopo aver fatto fuori in semifinale la Serbia di Novak Djokovic, gli azzurri di Volandri, trascinati da uno strepitoso Jannik Sinner, si sono aggiudicati anche la finale contro l’Australia, senza nemmeno arrivare a disputare il doppio.

Da applausi Matteo Arnaldi nel primo singolare della finale, con l’azzurro che ha regolato in tre set Alexei Popyrin (7-5, 2-6, 6-4).

Poi ci ha pensato proprio Sinner a sbriciolare il numero 12 al mondo De Minaur in due set (6-3, 6-0) mettendo fine ai giochi e regalando all’Italia la mitica “insalatiera” e una gioia attesa per quasi mezzo secolo.

«Una cosa grande» – «È una gioia per gli italiani che sono venuti fino a qui a Malaga e per tutti quelli che stanno a casa e hanno tifato per noi. È una cosa grande», ha detto Sinner dopo la vittoria. «In questa stagione – ha aggiunto la stella del tennis azzurro – abbiamo sofferto, ma siamo una squadra unita, e ognuno di noi può sorridere di questo successo. Chiudere così la stagione è bellissimo e ci dà molta energia per preparare la prossima».

I complimenti di Meloni – Al team azzurro sono arrivati anche i complimenti della premier Giorgia Meloni. «Lo sport italiano – ha scritto la presidente del Consiglio sui social - oggi non smette di farci emozionare. L'Italia del tennis si aggiudica la Coppa Davis 2023. Un risultato storico: l'unica vittoria della nostra Nazionale in questa competizione risale al 1976. Complimenti ai nostri tennisti per il talento e l'impegno dimostrato e a tutto lo staff».

Albo d’oro – Si aggiorna dunque l’albo d’oro del prestigioso torneo. Il team che ne ha vinti di più è quello degli Usa con 32 titoli, poi c'è l'Australia con 28. Seguono Regno Unito e Francia con 10, Svezia con 7, Spagna con 6, Russia, Germania e Repubblica Ceca con 3, mentre a quota 2 l'Italia ha raggiunto la Croazia. A quota uno ci sono infine Sudafrica, Argentina, Serbia, Svizzera e Canada.

