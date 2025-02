Dopo Doha, Matteo Berrettini entra tra i migliori otto anche all’Atp 500 di Dubai. Per il tennista romano, numero 30 del ranking, qualificazione ai quarti di finale del torneo in corso di svolgimento negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha fatto con la vittoria 7-6(2) 6-2, in un'ora e mezza di gioco, sull'australiano Christopher O'Connell, numero 75 e proveniente dalle qualificazioni.

Ai quarti Berrettini affronterà nel pomeriggio di giovedì Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 4 del tabellone, che si è imposto 7-6(4) 2-6 6-4 su Karen Khachanov.

La giornata di Dubai fa sorridere anche Luca Nardi: da lucky loser, ha ottenuto l’accesso al primo quarto di finale Atp della sua carriera. Il pesarese si è imposto su Zizou Bergs in due set con il punteggio di 6-4 7-6. Nardi, che si è assicurato il best ranking salendo virtualmente al numero 64, ora se la vedrà con il francese Quentin Halys, 77° al mondo e anche lui proveniente dalle qualificazioni.

