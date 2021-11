E’ il tedesco Alexander Zverev a trionfare alle Atp Finals di Torino.

Il numero 3 del mondo si impone facilmente sul russo numero 2 del ranking Danil Madvedev, campione in carica: 6-4, 6-4 i parziali della finalissima del Pala Alpitour, conclusasi in un’ora e un quarto.

Al tedesco bastano due break, uno per set, per portare a casa il titolo, il secondo alle Finals all’età di appena 24 anni.

"Finale perfetta. Sono contento, andrò in vacanza felice adesso”, le sue parole. “E' stata una super annata per me, la dedico alla mia famiglia, qui presente, con l'eccezione di mio padre. Non vedo l'ora di cominciare il 2022. E' bello aver vinto oggi: era una finale difficile, con Medvedev avevo perso le ultime cinque sfide".

(Unioneonline/L)

