È il grande giorno delle semifinali delle Atp Finals di Torino. I quattro migliori giocatori al mondo si sfidano al Pala Alpitour e tra questi c’è anche un italiano, per la prima volta nelle semifinali del “torneo dei maestri”.

Alle 14.30 Jannik Sinner si gioca l’accesso alla finale di domani contro il russo Danil Medvedev, sconfitto ieri da Alcaraz in due set e scivolato al secondo posto nel suo girone. La partita, oltre che su Sky, viene trasmessa in diretta in chiaro anche su Rai2.

I precedenti dicono 6-2 per il russo, ma Sinner di recente ha vinto gli ultimi due scontri diretti aggiudicandosi le finali degli Atp 500 di Pechino e Vienna e sfatando un lungo tabù. L’azzurro è l’unico tennista ancora imbattuto in queste Finals, avendo vinto tutti e tre i match del suo girone contro Tsitsipas, Djokovic e Alcaraz.

In serata un altro capitolo del duello Djokovic-Alcaraz dopo le splendide finali di Wimbledon e Cincinnati. Rispettivamente numero 1 e 2 del mondo, si sono sfidati 4 volte e il bilancio è in perfetta parità: due vittorie a testa.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata