Max Verstappena si aggiudica il Gran Premio di Montecarlo. L’olandese della Red Bull fa gara di testa sin dalla partenza e precede sul traguardo la Ferrari di Carlos Sainz, ottimo secondo, e la McLaren di Lando Norris.

Disastro Mercedes, con Hamilton che finisce settimo e Bottas costretto al ritiro quando era in seconda posizione perché ai box i meccanici non sono riusciti a sostituire la gomma.

Con questa vittoria Verstappen sale anche in testa alla classifica mondiale, per la prima volta in carriera.

Quarto è Perez sull’altra Red Bull davanti all’Aston Martin di Vettel e all’Alpha Tauri di Gasly. Poi Hamilton, chiudono la top ten Stroll, Ocon e l’Alfa Romeo di Giovinazzi.

Prima della partenza la grande delusione per Leclerc e i tifosi della Ferrari. Il giovane pilota, di casa qui a Montecarlo, ieri aveva ottenuto la pole, ma la sua monoposto oggi non è partita. Semiasse rovinato a causa di un incidente avvenuto proprio ieri dopo il gran tempo che gli era valso la pole position. Una delusione solo parzialmente compensata dal secondo posto di Sainz.

(Unioneonline/L)

