La Ferrari di Charles Leclerc non parteciperà al gran premio di Monaco.

La vettura è stata parcheggiata al box, dunque non partirà nemmeno dall'ultimo posto come ipotizzato dopo i problemi alla monoposto riscontrati nel giro di ricognizione.

Il problema accusato dalla Ferrari di Leclerc ridisegna la griglia di partenza.In prima fila si

ritroveranno dunque la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Valtteri Bottas, in seconda fila Carlos Sainz con la seconda Ferrari e e Lando Norris con la McLaren. In terza Pierre Gasly

con l'Alpha Tauri sarà appaiato da Lewis Hamilton.

L’auto ha accusato un guasto al semiasse sinistro, impossibile da riparare prima della partenza della gara.

Ieri il monegasco aveva ottenuto la pole nel Gran Premio di casa, riportando la Ferrari davanti a tutti in griglia dopo ben 18 mesi. Poco dopo ha fatto incidente.Dopo diverse ore col fiato sospeso, oggi si sono palesati i problemi causati dallo schianto alla monoposto, che dunque non parte. Una grande delusione in primi per Leclerc, ma anche per tutti i ferraristi.

