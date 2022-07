Primo successo in carriera per Carlos Sainz che vince il gran premio di Gran Bretagna di Formula uno, decima prova del campionato mondiale.

Sulla pista di Silverstone, dietro il ferrarista, taglia il traguardo secondo Sergio Perez (Red Bull), mentre sul gradino più basso del podio ci sale Lewis Hamilton (Mercedes). L’altra rossa, quella di Charles Leclerc, termina la gara al quarto posto.

"È un giorno molto speciale per me perché la prima vittoria in carriera ha questo sapore. È stato un GP durissimo", ha detto Sainz dopo la vittoria, la prima, come detto, dopo 150 gare disputate in carriera.

"All'inizio ho molto sofferto la pressione che mi ha messo Verstappen - aggiunge lo spagnolo - ma poi con la strategia sono riuscito a fare mia questa gara. Silverstone è un posto speciale. Qui ho ottenuto la prima vittoria nel 2010 con la formula Bmw e anche la prima pole. Ora, dopo 12 anni, sono riuscito a ottenere lo stesso risultato in Formula Uno".

