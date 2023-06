Fara tappa anche a Nulvi la “classica” Scala di Giocca - Osilo, in programma domenica 25 giugno. Un evento, questo, inserito all'interno calendario Nazionale Asi, che rappresenta un appuntamento fisso e immancabile per appassionati e addetti ai lavori dell’intera Sardegna e della penisola. La “classica” Scala di Gioca - Osilo è organizzata dal Club “Il Volante” Sassari della presidentessa Vanda Casula.

Domenica si parte alle ore 9 da Sassari: auto e moto correranno giù, lungo i tornanti di Scala di Giocca, per far rotta su Osilo e poi su Nulvi, dove è in programma un controllo a timbro. Piloti e veicoli saranno accolti dal primo cittadino, dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale e da una rappresentanza del Gruppo Folk con il costume tipico nulvese.

Un aperitivo di benvenuto, due foto, quattro chiacchiere e saranno offerti dolci tipici nulvesi ai concorrenti e non solo. Poi si riparte verso il traguardo finale fissato alla Basilica di Saccargia.

