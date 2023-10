Jorge Martin su Ducati Pramac ha vinto il Gran Premio della Thailandia classe MotoGp. Lo spagnolo ha preceduto il campione del mondo e leader del Mondiale Francesco Bagnaia e Brad Binder su Ktm, retrocesso dalla seconda alla terza posizione per "track limits", ovvero per essere uscito sul "verde" della pista nel tentativo di superare Martin.

Quarta posizione per Marco Bezzecchi (Ducati VR46 Racing).

Sfida iridata ancora completamente aperta, dunque, quando mancano tre gare alla fine del Campionato. Francesco Bagnaia mantiene 13 punti di vantaggio sul rivale spagnolo della Ducati Pramac. Marco Bezzecchi stabile in terza posizione a -79 da Bagnaia.

«Mi sembrava di essere su un videogioco, alla fine ero un po' al limite, la seconda posizione va bene per il campionato dobbiamo continuare così», le parole di Bagnaia.

«È stata una gara veramente bella – aggiunge il leader del Mondiale su Ducati ufficiale – non ero purtroppo incisivo nelle accelerazioni principali. Comunque arrivare secondo in una gara così va benissimo. Il calo della gomma dietro non mi permetteva uno spunto in uscita. In questo weekend ho avuto difficoltà con le gomme ed è stato un peccato perché avevamo un gran passo. È andata come andata ma dobbiamo prendere il buono di quello che è successo. Per me è stata una delle più belle gare dell'anno e peccato per quel sorpasso all'ultimo».

