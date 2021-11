Tripletta Ducati nell’ultima gara del motomondiale di MotoGp a Valencia.

Francesco Bagnaia si è aggiudicato la gara in Spagna chiudendo così un’annata meravigliosa con il quarto successo stagionale. Alle sue spalle c’è Jorge Martin, sul terzo gradino del podio Jack Miller.

E’ anche il giorno dell’addio alle corse di Valentino Rossi, che lascia dopo nove titoli mondiali conquistati e chiude con un decimo posto, meglio rispetto alle ultime prestazioni.

Il pesarese chiude a 42 anni la sua splendida carriera in maniera onorevole, al termine di una stagione tutta tra le retrovie.

Quarto Joan Mir, quinto il campione del mondo Fabio Quartararo. Fuori nei primi giri Alex Rins.

Rossi è stato l’ultimo a lasciare il circuito, ha voluto salutare con un giro d’onore in solitaria i 70mila accorsi a Valencia. Sugli spalti una marea di bandiere gialle con il numero 46, mentre nei box Yamaha le telecamere inquadravano le lacrime di commozione della compagna Francesca Sofia Novello, che a breve gli darà una figlia.

C’è anche Ronaldo il Fenomeno, ex Inter, a Valencia per rendere omaggio al Dottore: “Rossi è un grande campione, ci ha fatto sognare. Abbiamo tante passioni in comune, come quella dell’Inter che ci ha fatto conoscere alla Pinetina nel 1999”, ha detto.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata