«Non è stata corretta e giusta la manovra di Sainz in quel momento. Sapevamo di dover salvare la gomma e io l'ho fatto, mentre lui no e mi ha passato alla fine del rettilineo. È andata così, ma era un rischio che non andava preso».

Polemiche in Ferrari a margine del Gp di Spagna, che ha visto il trionfo di Max Verstappen e che ha lasciato l’amaro in bocca ai due piloti delle Rosse, che si sono dovuti accontentare del quinto e del sesto posto. Ma a Charles Leclerc – suo il virgolettato dell’incipit – non è andata giù anche la manovra del compagno di squadra nei primi giri della gara.

Fra i due compagni di squadra, ha sottolineato il monegasco dopo il Gp, c’è stata «una lotta che ci ha fatto perdere una posizione, anche perchè mi ha danneggiato l'ala. Capisco che per lui la gara era importante, ma così non va. Ne parleremo nel team».

Più in generale, ha concluso Leclerc, il problema al Montmelò «è stato il passo, dovremmo guardare questo aspetto».

Pronta la replica di Sainz: «Non posso stare dietro tutta la vita. Per me è stata una situazione molto chiara -ha spiegato lo spagnolo - avevamo una soft nuova e la Mercedes l'aveva usata, quindi bisognava attaccare e ho fatto esattamente quello. Io ho avuto l'opportunità di attaccare e non è che posso aspettare di stare dietro per tutta la vita. Non so di cosa si lamenti Charles, di cosa sia preoccupato», ha concluso.

