La Red Bull di Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Canada. Seconda la McLaren di Lando Norris e terza la Mercedes George Russell, davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton.

Giornata da incubo per le Ferrari: Charles Leclerc si è ritirato al 43esimo giro dopo aver accusato sin dal via problemi al motore, idem Carlos Sainz, out per i danni dopo un contatto con Albon al 55esimo giro.

