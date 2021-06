Bufera su Arturo Vidal. Il calciatore, tornato in Cile per unirsi alla nazionale lo scorso 25 maggio, è risultato positivo al Covid ed è stato ricoverato. Ma le autorità sanitarie hanno messo sotto la lente i giorni precedenti l’arrivo in ospedale, aprendo anche un’inchiesta.

Anziché restare nella “bolla” prevista per gli sportivi professionisti, infatti, il centrocampista dell’Inter avrebbe violato le regole per incontrarsi con una modella.

Un comportamento stigmatizzato anche da alcuni esponenti del governo del Paese sudamericano. Tra gli altri, il sottosegretario alla Salute, Paula Daza, ha sottolineato che Vidal " deve, come tutte le persone arrivate nel paese, rispettare le norme sanitarie".

Il protocollo sanitario attualmente in vigore prevede che i calciatori della nazionale lascino l'albergo solo per andare ad allenarsi o giocare. Vidal, invece, oltre all’incontro con la modella, si sarebbe fatto vedere in un ippodromo per assistere a gare di cavalli (una sua grande passione) e poi a cena in un ristorante assieme a un gruppo di amici, uno dei quali l’avrebbe contagiato.

