Domenica di Pasqua in campo, al Crai Sport Center di Assemini, per i rossoblù di Nicola. Questa mattina, alla vigilia di Cagliari-Fiorentina (domani ore 15 alla Unipol Domus), i rossoblù sono scesi in campo per l'allenamento di rifinitura.

Il gruppo ha svolto inizialmente degli esercizi di attivazione con palla, poi delle partitelle giocate su spazio ridotto. L'ultima parte della seduta è stata dedicata a prove su palla inattiva e a delle esercitazioni tecniche per andare al tiro in porta.

A riposo Jankto, che deve smaltire un attacco febbrile.

Dopo l’allenamento, pranzo di Pasqua in famiglia e ritrovo in serata ad Assemini, per iniziare il ritiro pre-partita.

Una buona notizia intanto è arrivata da Empoli, dove il 2-2 tra i toscani e il Venezia è un assist al Cagliari, che ha cinque punti di vantaggio sulla terzultima con una partita in meno. Una vittoria contro la Fiorentina, reduce dalle fatiche della Conference League, blinderebbe la salvezza con cinque giornate d'anticipo. I rossoblù infatti sorpasserebbero il Verona raggiungendo quota 33 punti, +8 su Empoli e Venezia e con altre tre squadre in mezzo: l’Hellas appunto, il Parma e il Lecce.

Uscito intanto l’elenco dei convocati da Davide Nicola. Non c’è, ovviamente, lo squalificato Deiola, oltre a Jankto.

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Alen Sherri.

Difensori: Tommaso Augello, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, José Luis Palomino, Adam Obert, Gabriele Zappa, Nadir Zortea.

Centrocampisti: Michel Adopo, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Antoine Makoumbou, Răzvan Marin, Matteo Prati, Nicolas Viola.

Attaccanti: Florinel Coman, Zito Luvumbo, Kingstone Mutandwa, Leonardo Pavoletti, Roberto Piccoli.

