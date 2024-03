Trasferta che si prospetta in salita quella di Cagliari per il Verona, che rientra in campionato con il reparto di centrocampo azzoppato: Suslov, infortunatosi nell'impegno con la nazionale austriaca, ed una forte incognita sull'impiego del neo azzurro Folorunsho.

La rinuncia al centrocampista slovaccho, che nell'amichele dell'Austria ha riportato un problema alla caviglia, è certo. Il giocatore dovrà affrontare almeno un mese di stop.

Folorunsho non ha invece giocato con l'Italia di Spalletti per una leggera contrattura muscolare. Quindi andrà valutato nelle prossime ore. Oggi allo Sporting Center "Paradiso”, i gialloblù hanno svolto una seduta di allenamento mattutina.

Di seguito il report: lavori di forza in palestra e lavoro tattico. Domani è in programma una seduta di allenamento pomeridiana a porte chiuse.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata