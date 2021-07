Le operazioni sull’asse col Cagliari proseguono per l’Olbia col passaggio di Valerio Secci in rossoblu: il difensore classe 2003 è stato ceduto in prestito al club del presidente Tommaso Giulini, direzione Primavera.

"La Società rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo al Cagliari Calcio i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Valerio Secci", riporta la nota ufficiale emessa stasera a proposito del trasferimento del terzino, prodotto del vivaio dei bianchi.

"Secci – prosegue il comunicato – ha esordito in maglia bianca lo scorso 12 dicembre nella vittoria interna contro il Lecco (1-0), totalizzando complessivamente 5 presenze in Serie C di cui 2, contro Novara e Livorno, da titolare. A Valerio – chiude la nota – la Società formula il miglior in bocca al lupo per la nuova avventura in forza alla squadra Primavera rossoblu".

