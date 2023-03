Anche gli arbitri chiedono il cambio. Ieri in Serie B è capitato in due partite differenti in una stessa giornata e gli arbitri infortunati sono stati sostituiti – curiosa coincidenza – da due esordienti impiegati all’origine come quarto uomo.

Non solo Paolo Valeri, l’arbitro di Cagliari-Genoa che nella ripresa ha avvertito un dolore al ginocchio e, nonostante le cure dei medici del Cagliari, ha dovuto chiedere la sostituzione. A subentrare è stato un arbitro all'esordio in B, Marco Monaldi della sezione di Macerata.

Sempre ieri, nei minuti finali del primo tempo di Modena-Ascoli, il direttore di gara Matteo Gariglio è dovuto uscire dal campo per un problema alla caviglia. Dopo alcuni tentativi, l’arbitro è stato sostituito dal quarto uomo Emanuele Ceriello, della sezione di Chieri, finora sempre impiegato al massimo in Serie C, anche lui all’esordio in B.

