Ora è ufficiale. Massimiliano Allegri torna sulla panchina della Juventus, che ha esonerato Andrea Pirlo.

"Bentornato a casa, Max!", così il club bianconero ufficializza il ritorno di Allegri a due anni dal suo addio. "Allegri ritrova una panchina che conosce molto bene, un club che ama e che lo ama, per iniziare oggi un nuovo viaggio insieme, verso nuovi traguardi. Quelli raggiunti nella sua prima avventura in bianconero sono scolpiti nella storia del club: cinque Scudetti, quattro doppiette consecutive con la Coppa Italia, due Supercoppe, due finali di Champions League in tre stagioni, imprese epiche in Italia e in Europa".

Ha fatto il pieno di like invece il post con cui Andrea Pirlo ha salutato i tifosi bianconeri: “Se dovessi tornare indietro rifarei esattamente la stessa scelta, pur consapevole di tutti gli ostacoli che ho incontrato legati ad un periodo così difficile per tutti, che mi ha impedito di pianificare al meglio le mie intenzioni e il mio stile di gioco, ma durante il quale ho comunque raggiunto gli obbiettivi che mi erano stati chiesti”.

"Un finale che non mi aspettavo”, ha aggiunto Pirlo lanciando una stoccata alla società.

E’ ufficiale anche l’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, al posto di Antonio Conte. Lotito ci è rimasto male “umanamente”, aveva già raggiunto l’intesa per rinnovare con il tecnico, quando la chiamata da via Durini ha fatto cambiare idea a Inzaghi poco prima della firma con i biancocelesti.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata