Dopo la tempesta, il Cagliari cerca la quiete a Udine. Il Verona ha strappato un altro punto alla Juventus, e per i sardi quello del Bluenergy Stadium è un bivio. Per l’occasione, Ranieri potrebbe rispolverare la difesa a 4.

Dopo l’esperimento fallito contro la Lazio, dovrebbero ritrovare la maglia da titolari Mina e Dossena, con Zappa e Azzi favoriti sulle fasce. A centrocampo Sulemana scalpita, ma potrebbero giocare Nandez, Prati e Makoumbou. Sulla trequarti, ballottaggio Gaetano-Viola, ma l’ex Napoli è in netta pole position. Novità in attacco: Luvumbo potrebbe tornare in campo dall’inizio. Al suo fianco, uno tra Petagna e Lapadula.

Solito 3-5-2, invece, per l’Udinese di Cioffi. Davanti a Okoye, ormai titolare tra i pali, dovrebbero agire Perez, Giannetti (protagonista della vittoria contro la Juventus) e Kristensen. A destra, da quinto, più Ebosele di Ehzibue, mentre sull’altro lato ci sarà uno tra Zemura e Kamara. Terzetto di spessore in mezzo al campo, con Samardzic, Walace e Lovric. Davanti, spazio al tandem Thauvin-Lucca.

