Tutto esaurito alla Unipol Domus in occasione della prima sfida ufficiale della nuova stagione del Cagliari che domani, sabato 12 agosto, alle 21,15 scenderà in campo contro il Palermo per il primo turno di Coppa Italia.

Non ci sono più posti disponibili in nessun settore: nonostante l’approssimarsi di Ferragosto i biglietti sono andati a ruba e a 36 ore dal fischio d’inizio non c’è più posto per i ritardatari.

L’entusiasmo per i rossoblù tornati in serie A è alle stelle: anche la campagna abbonamenti per la stagione di campionato ha fatto registrare il sold out per quasi tutti i settori.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata