Come all'andata è una vittoria in pieno recupero: Diakite incorna al 93' la palla che doma l'ostica Vis Pesaro. Il successo per 1-0 blinda il secondo posto, visto anche il pareggio della Carrarese con la Spal.

Gara non semplice, giocata meglio dai rossoblù nella prima mezzora dove meritavano il vantaggio ma il portiere Neri è stato strepitoso. Invece nel secondo tempo sono stati poco incisivi, ma il calcio non è sport lineare.

Al 3' rilancio del portiere Zaccagno uscito fuori dai pali e Fischnaller aggancia al limite e tira in corsa, ma il portiere chiude bene in angolo, poi sul corner stacca molto Antonelli ma non riesce a inquadrare la porta. Al 5' gran palla di Mastinu per lo scatto di Ruocco a sinistra in area: conclusione potente ma Neri è bravo ancora a respingere. Replic al 7' la Vis Pesaro con Pucciarelli che centralmente riceve e dopo un contrasto va al tiro: di poco alto. Al 21' gran traversone rasoterra di Zambataro da sinistra, sbuca al centro Zecca e il portiere ha un riflesso miracoloso

Ancora "San" Filippo Neri in vena di miracoli al 28' su tiro al volo basso di Cester diretto all'angolino sinistro. Azione insistita della Vis Pesaro al 43': Nicastro tenta dall'area piccola la deviazione volante: fuori misura. Al 45' riceve Karlsson, che resiste alla carica di un difensore e va al tiro: traversa piena.

Nel secondo tempo entra Scotto per Cester, ma il primo pericolo lo portano gli ospiti con Pucciarelli che calcia un diagonale fuori non di molto. La Torres reagisce ma i suoi tiri vengono contrastati dai difensori, come al 57' su conclusione di Scotto.

Il neoentrato Mamona nel finale piazza un paio di scatti che mettono ansia alla difesa rossoblù. All'87' traversone di Giorico in area: Scotto al volo ma senza la necessaria potenza, parata semplice per Neri.

Al 93' su corner sinistro di Giorico stacca Diakite e fa esplodere il "Vanni Sanna".

© Riproduzione riservata