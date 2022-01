Salta la conferenza stampa di Walter Mazzarri in vista del match tra Cagliari e Fiorentina in programma domani alle 12.30.

L’incontro del tecnico con i giornalisti, fissato per le 12.15 di oggi, è stato annullato, fa sapere il club.

Il motivo? “Sono attualmente in corso dei nuovi test sanitari, la situazione è in evoluzione in attesa degli esiti”.

Al momento sono otto i calciatori rossoblù positivi al Covid: i due portieri Aresti e Cragno, il difensore Lovato, gli esterni Bellanova e Lykogiannis, i centrocampisti Deiola e Grassi e, infine, il primavera Cavuoti.

L’allenamento della squadra è comunque previsto per oggi pomeriggio.

