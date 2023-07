Simon Kjaer è in vacanza ad Arbatax. Soggiorna insieme a un gruppo di amici in un resort della zona.

Il 34enne difensore del Milan e della nazionale danese, della quale è capitano, ha scelto l’Ogliastra per i suoi ultimi giorni di vacanza prima di aggregarsi ai compagni di squadra nel ritiro americano.

Oggi l’esperto giocatore ha pranzato all’Oyster bar, il punto di ristoro della Cooperativa pescatori Tortolì. Kjaer ha scelto un menù con le tipicità del mare di Arbatax, tra cui le ostriche “Fabrizie”, celebri nei mercati ittici internazionali. Spaghetti con arselle e vongole come primo e una grigliata mista per secondo. Ha pure trovato il tempo per una foto ricordo con alcuni appassionati di calcio, tra i quali Alessandro Murreli, ex trequartista del Tortolì.

Ieri il campione danese ha dedicato qualche momento anche all’attività fisica in una palestra di Tortolì. Le sue vacanze sono agli sgoccioli. A inizio settimana prossima raggiungerà il gruppo guidato da Stefano Pioli insieme ad altri compagni, tra cui i quali Maignan, Theo Hernandez, Leao e Giroud, che hanno goduto di qualche giorno in più di ferie per gli impegni delle rispettive nazionali a giugno.

