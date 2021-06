Proseguono i cambi di panchina in Serie A e in Serie B.

Anche la Lazio infatti ha trovato il nuovo mister, dopo l’addio di Simone Inzaghi, passato all’Inter.

Si tratta di Maurizio Sarri, con la società biancoceleste che ha trovato un modo assai originale per confermare l’arrivo del nuovo tecnico.

Sui profili social del club sono infatti comparse una mano con una sigaretta, vizio caratteristico dell’allenatore toscano, e una tuta, tenuta apprezzatissima dall’ex condottiero di Napoli e Juventus. Altro indizio: una banca, riferimento al mestiere che Sarri faceva prima di diventare allenatore.

In queste ore è arrivata anche la nuova guida per il Brescia di Cellino. Parliamo dell’altro Inzaghi, Filippo. "Abbraccio questo progetto con tanto entusiasmo”, le sue prima parole da mister delle Rondinelle. “Per me – ha aggiunto Pippo – non è mai una questione di categoria, ma di quello che sento: il Brescia mi ha voluto tanto, il presidente Massimo Cellino mi ha fatto da subito sentire molto importante. Avrei anche potuto stare ancora in serie A, ma quando io do la parola è quella e da subito ho sentito di essere stato accolto qui con benissimo, sento di essere benvoluto". Per l’ex bomber del Milan un contratto biennale.

