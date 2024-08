Sessione congiunta fra Torres e Latte Dolce. Una formula per dire che non è un'amichevole ufficiale quella in programma sabato al "Vanni Sanna" con inizio alle 17.30.

L'ingresso è libero, sia i rossoblù che militano in serie C, sia i biancocelesti che giocano in serie D, ne approfitteranno per rpearare i rispettivi campionati. La Torres scenderà in campo nel weekend dopo Ferragosto per la Coppa Italia di serie C dopo l'eliminazione ad opera del mantova dalla Coppa Italia Frecciarossa.

Tra le due società sassaresi c'è massima collabroazione. Basti dire che il difensore rossoblù Riccardo Pinna ha firmato per il latte Dolce e alla giovane formazione allenata quest'anno da Setti la Torres ha dato in prestito il portiere Michele Marano, classe 2004.

© Riproduzione riservata