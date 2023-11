Dopo essersi presentata ufficialmente martedì all’Aviazione generale dell’aeroporto di Olbia, la SwissPro neo proprietaria dell’Olbia Calcio ha fatto visita al sindaco del capoluogo gallurese Settimo Nizzi.

Il primo cittadino olbiese ha celebrato l’evento via social postando una foto in cui stringe la mano a uno dei membri del consiglio di amministrazione e cso della newco svizzera Benno Räber, accompagnato in municipio dal figlio Dennis. «Abbiamo avuto il piacere di ricevere i rappresentanti della SwissPro Promotion, nuovi azionisti di maggioranza dell’Olbia Calcio. Con l’augurio che possano costruire una grande squadra, li accogliamo con grande entusiasmo in una città che non smette di sognare un posto nel grande calcio», è il commento pubblicato oggi sul suo profilo Facebook da Nizzi, già medico sociale dei bianchi quando il patron era Mauro Putzu.

La SwissPro ha appena rilevato il 70 per cento delle quote sociali del club, che resta sotto la presidenza di Alessandro Marino, diventato socio di minoranza al 10 per cento al pari di Gian Renzo Bazzu e Alexandre Tartara. Esce dalla società Massimo Curreli, tra i fautori dell’arrivo a Olbia di Marino nel dicembre 2015, quando il docente pescarese subentrò a Pino Scanu alla guida dei bianchi.

