Il parco attaccanti dell’Olbia si arricchisce di un nuovo giocatore: a poche ore dalla chiusura del mercato invernale, il club gallurese annuncia l’arrivo in Gallura di Lorenzo Catania in prestito dal Novara.

«L’Olbia Calcio è lieta di annunciare l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive a titolo temporaneo sino a fine stagione del giocatore Lorenzo Catania, attaccante classe 1999 proveniente dal Novara Fc», recita il comunicato emesso nel tardo pomeriggio.

Segue la scheda: «Alto 192 cm, di origini milanesi, le prime esperienze calcistiche di Lorenzo sono state con le maglie di La Spezia e Accademia Pavese. Successivamente, il passaggio nel 2021 all’Acr Messina, con cui ha disputato il campionato di Serie C per due stagioni. Nell’estate del 2023 il trasferimento al Novara ha segnato per lui una nuova pagina della sua carriera, ultimo step prima dell’approdo in Sardegna tra i Guardiani del Faro». La nota chiude con la formula «Benvenuto Lorenzo e in bocca al lupo».

Ala sinistra adattabile (a destra e al centro), Catania è nato e cresciuto a Milano, anche calcisticamente, sponda rossonera, prima di debuttare in Promozione col La Spezia e in Eccellenza con l’Accademia Pavese; dunque, il professionismo a Messina, dove, in Serie C in due stagioni, ha collezionato 43 presenze e 6 reti.

In giallorosso, nella stagione 2022/23, all’inizio del girone di ritorno, Catania ha riportato la rottura del legamento crociato, con conseguente operazione e lungo stop. A seguire la firma col Novara, con cui quest’anno ha giocato spezzoni di partita per un totale di 4 presenze e zero gol prima dell’approdo all’Olbia.

© Riproduzione riservata