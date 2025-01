Al “Vanni Sanna” arriva domenica il Sestri Levante (ore 14.30) che occupa la penultima posizione. Il tecnico Alfonso Greco invita a non fidarsi: “Gare facili prima di giocarle non ce ne sono. Loro hanno fame di punti, noi dobbiamo evitare di guardare la classifica e pensare solo a dare continuità ai nostri risultati”.

Nelle fila ospiti giocano due giovani che la Torres ha concesso in prestito: il centrocampista Nunziatini e il trequartista Goglino. Nella Torres assente il fantasista Mastinu, perché come spiega l’allenatore rossoblù “si trascina un problema a un piede da qualche settimana e abbiamo deciso insieme allo staff medico di fermarlo per consentirgli di recuperare bene, ma ora abbiamo diverse soluzioni”.

In compenso rientra il centrocampista Masala, mentre è in dubbio l’esterno destro Zecca.

All’andata è finita 2-1 per la squadra sassarese che ha strappato la vittoria all’89’ con Fischnaller.

