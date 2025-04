Ultima partita di un campionato che la Torres ha chiuso al terzo posto. Domani sul campo della Lucchese (inizio alle 15) la squadra rossoblù non ha particolari obiettivi se non quello di dare spazio ai giocatori che hanno avuto meno minutaggio e che necessitano di ritrovare il ritmo-partita.

Il tecnico Greco non rischierà il difensore Antonelli, alle prese con un affaticamento muscolare che lo ha costretto a uscire mercoledì col Carpi dopo appena un quarto d'ora. Dovrebbe giocare al suo posto Idda.

Sulle fasce ha buone chance Zambataro, così come a centrocampo ptorebbe aprtire titolare Masala. In attacco Nanni e Scotto sono sicuri del posto, Varela e Fischnaller si contendono la terza maglia. Probabile nella ripresa l'impiego del trequartista Carboni. Dovrebbero partire dalla panchina Zecca, Giorico e Mastinu, giusto per rifiatare.

All'andata è finita 0-0 dopo una gara noiosetta, con la Torres sotto tono.

