Secondo giorno per il Cagliari a Saint Vincent, diciottesimo di ritiro. Il corposo staff dell’allenatore Nicola ieri ha lavorato su rapidità e resistenza, il gruppo ha “sofferto” in campo anche per l’elevata temperatura ma tutti hanno svolto i loro compiti (corsa costante con cambi di ritmo ognuno secondo i propri obiettivi) lasciando lo stadio “Brunod” di Chatillon ben oltre le 20.

Oggi doppia seduta, i ritmi di Assemini tornano di moda. Alle 10 e alle 17.30 si torna in campo, mentre alle 16 è prevista la prima conferenza stampa della trasferta valdostana, Sebastiano Luperto parla nella sala stampa del palazzetto dello sport di Chatillon. L’ex difensore dell’Empoli, trentotto partite su trentotto nella passata stagione, si candida a sostituire Dossena nei meccanismi difensivi del Cagliari.

Il mercato: oggi arriva a Saint Vincent il nuovo portiere Sherri, mentre Radunovic – che piace soprattutto al Bari, in Serie B – potrebbe essere al suo ultimo giorno qui in Valle d’Aosta. Il sogno è Gaetano: il trequartista del Napoli vuole la maglia rossoblù, costi altissimi – 9 milioni – ma si lavora per il prestito con obbligo di riscatto, una sorta di “prendo oggi e pago fra un anno” che salva diversi direttori sportivi alle prese con disponibilità non da calcio arabo.

