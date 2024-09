Nicola Riva, figlio di Gigi, lo aveva svelato nei giorni scorsi in un’intervista a Radiolina: «Papà non era solo un idolo per i sardi ma era apprezzato in tutta Italia». E per far capire aveva aggiunto: «Quando andavo in cimitero a trovare papà trovavo quasi sempre la sciarpa della squadra che avrebbe affrontato il Cagliari quella settimana».

Succedeva nei mesi successivi alla morte del bomber. E accade ancora: nel cimitero di Bonaria, all’inferriata davanti alla tomba dell’Hombre Vertical sono state annodate le sciarpe di Como e Roma, le due squadre contro le quali i rossoblù hanno giocato in casa in questo primo scampolo di serie A.

Il luogo in cui riposa il bomber è diventato meta di pellegrinaggio per gli ultrà delle squadre di tutta Italia.

«Sciarpa del Como e della Roma in mezzo a tante sciarpe del nostro amato Cagliari», scrive ora Nicola, «grazie: viva il calcio con questi valori e questo spirito, questi gesti aiutano il gioco del calcio a salvarsi e a regalare ancora emozioni».

